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Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
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Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!

Genç Eğitim Sendikası, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı "Eğitimde Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı" hazırladı.

Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!

Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!

Genç Eğitim Sendikası, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı "Eğitimde Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı" hazırladı.

07 Mayıs 2024 Salı 14:50

Tasarı, Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendika tarafından Meclis'e sunulmak üzere siyasi partilere ve Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere hazırlandı.

Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, yaptığı açıklamada son günlerde artan eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti.

Arık, şiddetin önlenmesi için acil bir yasa tasarısının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Tasarının içeriğinde eğitim kurumlarında güvenlik görevlisi bulundurulması, x-ray cihazlarının zorunlu hale getirilmesi ve şiddete uğrayan çalışanların haklarının korunması gibi maddeler bulunuyor.

Arık, eğitim çalışanlarına seslenerek, "Eğitimciye Şiddete ve Mobbinge Karşı Biz Varız Yanınızda, Yalnız Değilsiniz!" dedi.

Genç Eğitim Sendikası, yasa tasarısı çalışmasının yanı sıra eğitim çalışanlarına ücretsiz hukuk desteği sağlayarak şiddet ve mobbingle mücadele konusunda destek olmaya devam ediyor.

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