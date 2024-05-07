Başkan Akpınar, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, incelemeleri sonrasında değerlendirmelerde bulundu. İlçe genelinde 21 ayrı noktada çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Akpınar, 105 mahalleye eşit hizmet ürettiklerini söyledi.

Başkan Akpınar, ilçenin sorunlarına hakim olduklarının altını çizerek şunları dile getirdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın kronik sorun olarak gördüğü konular ile ilgili çalışma yaptık. Bu kısa sürede birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Şuanda ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir çalışma yapmaktadır. 21 farklı noktada 21 farklı konuda ekiplerimiz çalışmaktadır. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Tüm sorunları bir bir çözüme kavuşturacağız.”