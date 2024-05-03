Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin edebi, kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirmek ve genç kuşaklara aktarmak için hayata geçirilen Şehir Okumaları programı kaldığı yerden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Mayıs Pazartesi günü Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda düzenlenecek panellerde öğrenciler, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu farklı perspektiften ele alacak. Saat 10.30’da başlayacak programda “Vefatının 30. Yılında Tarık Buğra”, 11.30’da ise “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu” panelleri düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehir Okumaları programının ilçelerde öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.