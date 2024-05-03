Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa...
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...

Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Mayıs Pazartesi günü Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda düzenlenecek panellerde öğrenciler, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu farklı perspektiften ele alacak.

Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak

Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Mayıs Pazartesi günü Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda düzenlenecek panellerde öğrenciler, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu farklı perspektiften ele alacak.

03 Mayıs 2024 Cuma 14:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin edebi, kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirmek ve genç kuşaklara aktarmak için hayata geçirilen Şehir Okumaları programı kaldığı yerden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Mayıs Pazartesi günü Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda düzenlenecek panellerde öğrenciler, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu farklı perspektiften ele alacak. Saat 10.30’da başlayacak programda “Vefatının 30. Yılında Tarık Buğra”, 11.30’da ise “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu” panelleri düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehir Okumaları programının ilçelerde öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Tarık Buğra Ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta imar planıyla ilgili önemli değişiklik! Taks değeri arttı!
Kahramanmaraş’ta imar planıyla ilgili önemli değişiklik! Taks değeri arttı!
Dulkadiroğlu trafik eğitim parkı minik öğrencileri misafir etti
Dulkadiroğlu trafik eğitim parkı minik öğrencileri misafir etti
Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Kahramanmaraş’ta akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü!
Kahramanmaraş’ta akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü!
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber