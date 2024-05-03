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Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
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Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Mobil Çocuk Kütüphanesi;Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu’nda okulları ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Mobil Çocuk Kütüphanesi;Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu’nda okulları ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

03 Mayıs 2024 Cuma 14:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, şehrin her noktasında çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Şehrin özellikle kırsal mahallelerinde kitaba ulaşmakta güçlük çeken öğrencileri ziyaret ederek gönüllere dokunan Mobil KütüphanesiOnikişubat’ta; Ömer - Selver Doğan İlkokulu, Dönüklü Fatih Bağrıaçık İlkokulu, Yeşilkent Şehit Erdoğan Korkmaz İlkokulu,Dulkadiroğlu’nda Gülbahar Hatun Anaokulu,Türkoğlu’nda iseGöllühüyükKörkocalar İlkokulunu ziyaret etti. Masal ve kitap okuma saatinin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği ziyarette çocuklara kitap, dergi, kitap ayracı gibi hediyeler de verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin şehrin çeşitli noktalarında miniklerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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Mobil Çocuk KütüphanesiMinik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
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