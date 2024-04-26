Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, vatandaşların hiçbir talebinin geri çevrilmeyeceğini ifade ederek tüm ekipleri harekete geçirmişti. Bu kapsamda yoğun bir mesai harcayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde olağanüstü bir temizlik çalışması başlattı. Çevreye zarar veren unsurları tek tek tespit edip temizleyen ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Akpınar’da ekiplerin özverili çalışmalarına değindi. Dulkadiroğlu ilçesini yeniden ayağa kaldırma adına herkese büyük görev düştüğünü dile getiren Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şu hususlara dikkat çekti: “Hep birlikte ilçemizi yeniden ayağa kaldırma adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Burada önceliğimiz vatandaşlardan gelen taleplerimiz ve ilçemizin tertemiz olmasıdır. Bu hususta ekiplerimize gerekli talimatı verdik ve gece gündüz demeden çalışıyorlar. Daha güzel, daha temiz ve yaşanılabilir bir Dulkadiroğlu için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekiplerimizin büyük bir özveriyle ilçemizi güzelleştirme adına çalışıyorlar. Burada kıymetli vatandaşlarımıza da vazifeler düşüyor. Bu alanların korunması ve sonraki nesillere aktarılması da çok önemlidir. Bu hususta vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını hassaten rica ediyorum.”





