Kahramanmaraş Büyükşehir’den EKPSS’ye girecek vatandaşlara ulaşım desteği

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ta sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz toplu taşıma hizmetinin yanı sıra ‘Engelsiz Servis’ hizmeti desunulacak. Özel gereksinimli vatandaşlar, 0344 225 71 88 numaralı telefonu arayarak engelsiz servis hizmetinden faydalanabilecek.

“Engelsiz Bir Gelecek İçin Yanınızdayız”

28 Nisan Pazar günü özel gereksinimli vatandaşlar ve refakatçilerine sunulacak hizmetleri sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kıymetli engelli kardeşlerim ve değerli aileleri; 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS için tüm toplu taşıma araçlarımızın engellilerimiz ve refakatçilerine ücretsiz olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca sınava ulaşımda sorun yaşamamanız için ‘Engelsiz Servislerimiz’ de hazır. 0344 225 71 88 numaralı telefonu arayarak ücretsiz servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Engelsiz bir gelecek için her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.