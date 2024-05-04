Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aktaran Başkan Fırat Görgel, şehre yönelik taleplerini de arz etti. Kabulleri ve Kahramanmaraş’a gösterdiği ilgi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şükranlarını sunan Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ederek şehrimizdeki son durumu paylaştık, yeni Kahramanmaraş noktasında istişarelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şehrimizin taleplerini arz ettik. Nazik kabulleri, şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.