Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa...
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...

Kahramanmaraş’ta 3 İlçede Sağanak Yağış Etkili Olacak

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş’ta 3 İlçede Sağanak Yağış Etkili Olacak

Kahramanmaraş’ta 3 İlçede Sağanak Yağış Etkili Olacak

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada; 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü tedbirlerin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 3 İlçede Sağanak Yağış Etkili Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı Ziyaret Etti
Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı Ziyaret Etti
Ersan Şen, “Adalet er geç yerini bulacak”
Ersan Şen, “Adalet er geç yerini bulacak”
Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber