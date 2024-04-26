Ankara Emniyet Müdürlüğü Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nü Çökertti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, başkentte yasa dışı geniş bir ağa sahip ve uzun yıllardır faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik düzenlediği kapsamlı operasyonla büyük bir başarı elde etti. Bu suç örgütü, kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda etkin olan nüfuz sahibi kişilerle önemli bir yapılanma kurmuştu.

Operasyon, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda örgütün finansal kaynaklarına büyük darbe vurularak, çeşitli kilit üyeler etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında, bazı polis müdürleri, amirler, memurlar, adli görevliler, havalimanı VIP görevlileri ve özel hastane işletmecileri gibi çeşitli alanlardan önemli kişiler de dahil olmak üzere, örgütün iç yapısına sızıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu operasyon, planlama ve yürütme aşamalarında gösterilen üstün özveri ve dikkat sayesinde başarıya ulaştı. Emniyet teşkilatının bu kararlı tutumu, suç örgütünün tüm unsurlarının etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Şu günlerde devam etmekte olan mahkeme duruşmaları, Sincan'da bulunan cezaevinde kurulu 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Yargılama aşamalarından anlaşıldığı üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonla bir kez daha suçla mücadeledeki kararlılığını ve profesyonelliğini tüm kamuoyuna göstererek başkentimizin emin ellerde olduğunu kanıtladı.