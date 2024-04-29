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Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi düzenledi. Anadolu’nun farklı yörelerine ait türkülerin seslendirildiği gecede Grup Sıra, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi

Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi düzenledi. Anadolu’nun farklı yörelerine ait türkülerin seslendirildiği gecede Grup Sıra, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 18:15

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sıra Gecesi etkinliği düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Renkli anlara sahne olan dinletide Grup Sıra; Maraş Güzeli Yarim, UrfalıyamDağlıyam, Urfa'nın Etrafı, Garip Bir Kuştu Gönlüm, Merdo, Nemrudun Kızı, DomDom Kurşunu, Leylim Ley, Arguvanlım, Eşarbını Yan Bağlama gibi Anadolu’nun farklı yörelerinden nadide türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren müzik şöleninde dinleyiciler, alkış ve telefonların ışıklarıyla ritim tuttu ve hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
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