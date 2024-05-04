MHP Kahramanmaraş ilçe teşkilatı istifa etti!

Ekinözü ilçesinde bir süredir görev yapan MHP İlçe Başkanı İsrafil Biçer ve yönetimi, genel merkez ve il teşkilatı tarafından aday gösterilmemesi sonucu partinin aleyhine çalıştığını öne sürerek istifa etti.

Ekinözü belediye başkan aday adayı gösterilmesi üzerine ilçe başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İbrahim Karakoç’un yerine İsrafil Biçer atanmıştı.

İbrahim Karakoç'un seçimlerin ardından tekrar ilçe başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösteren partililer, Karakoç ve Zübeyir Kaplan'ın partinin ve davalarının kaybetmesi için çaba sarf ettiğini iddia ediyor.

İstifa mektubunu genel merkeze gönderen yönetim kurulu, Karakoç ve Kaplan'ın kişisel hırslarının partinin menfaatinin önüne geçtiği iddia ederek, istifanın gerekçesi olarak bu durumu gösterdi.