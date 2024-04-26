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Tebrik çiçekleri depremzedelerin yeni evlerini süsledi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,tebrik çiçeklerini kalıcı konutlarına taşınan depremzedelere hediye etti. Başkan Görgel, “Vatandaşlarımızın, belediye başkanlığı görevimizi tebrik etmek için gönderdikleri çiçeklerin yeni evlerinize daha fazla yakışacağını düşündük. Haneleriniz şen, huzurunuz daim olsun” dedi.

Tebrik çiçekleri depremzedelerin yeni evlerini süsledi!

Tebrik çiçekleri depremzedelerin yeni evlerini süsledi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,tebrik çiçeklerini kalıcı konutlarına taşınan depremzedelere hediye etti. Başkan Görgel, “Vatandaşlarımızın, belediye başkanlığı görevimizi tebrik etmek için gönderdikleri çiçeklerin yeni evlerinize daha fazla yakışacağını düşündük. Haneleriniz şen, huzurunuz daim olsun” dedi.

26 Nisan 2024 Cuma 15:29

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği faaliyet ve çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir kez daha vatandaşların gönlünü kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik çiçeği göndermek isteyen vatandaşlara bunun yerine AFAD’a destek çağrısında bulunan Başkan Görgel, çağrıya rağmen gönderilen çiçekleri kalıcı konutlarına taşınan depremzedelere hediye etti. “Vatandaşlarımızın, belediye başkanlığı görevimizi tebrik etmek için gönderdikleri çiçeklerin yeni evlerinize daha fazla yakışacağını düşündük. Haneleriniz şen, huzurunuz daim olsun” notuyla tek tek ailelere ulaştırılan çiçekler vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Nazik Hediyesi İçin Fırat Başkanımıza Teşekkür Ederiz

Yeni evlerine hayırlı olsun çiçeği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür eden Vakkas Lokmacı, “Fırat Görgel Başkanımız sağ olsun çok ince düşünmüş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bir gün Fırat Başkanımızı yeni evimizde misafir etmek isteriz” dedi. Murat Türkmen ise, “Deprem sonrası yeni evimize taşındık. Devletimize, belediyemize teşekkür ediyoruz. Konteynerden sonra yeni evimize taşınmak çok farklı bir duygu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da evimize hayırlı olsun çiçeği göndermiş sağ olsun. Nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeni Evimin İlk Çiçeği Fırat Başkanımızdan

Yeni evinin ilk çiçeğinin Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’den olduğunu belirten Leyla Altun, “6 Şubat’ta hep birlikte çok büyük bir afet yaşadık, çok zor günler geçirdik. Depremlerin ardından yeni evlerimize kavuştuk. Çiçekleri çok seviyorum ancak bu evimde hiç çiçek yoktu. Yeni evimizin ilk çiçeği Fırat Görgel Başkanımızdan geldi. Çok makbule geçti” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Fırat Başkanımızla Ayağa Kalkacak

Kazım Güneş, “6 Şubat depremlerinde eşimi kaybettim. Ben de İstanbul’da uzun süre tedavi gördüm. Şimdi çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Bizlere bu yeni evleri teslim ettiler. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Fırat Görgel Başkanımızı da çok önceden tanıyoruz. Gençliğin ağabeyi kendisi. Çok değerli bir insan. İnşallah Kahramanmaraş onunla birlikte ayağa kalkacak. Göndermiş olduğu çiçek için de Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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