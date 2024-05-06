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Dondurmacılar Derneği gastronomi birincilerini ağırladı!

Uluslararası Kahramanmaraşlı Dondurmacı İşadamları Derneği M.E. B GastroFest - Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na Katılan İl Birincilerini Ağırladı

Dondurmacılar Derneği gastronomi birincilerini ağırladı!

Dondurmacılar Derneği gastronomi birincilerini ağırladı!

Uluslararası Kahramanmaraşlı Dondurmacı İşadamları Derneği M.E. B GastroFest - Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na Katılan İl Birincilerini Ağırladı

06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:07

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen ve Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin’inde katıldığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na Kahramanmaraş il birincisi olarak ilimizi temsilen Afşin Kız Meslek Lisesi öğretmenleri Dilaver USLU ve Mustafa ŞAHİN yönetiminde öğrencileri yarışmaya katıldı. MEB GastroFest2024'te yarışan temsilcilerimiz "Soğukluk Çorbası, Gallili Köfte, Çullama Tatlısı" ile ödül kazanamazken gönüllerin şampiyonu oldular.

Kahramanmaraş ilimizi temsilen öğretmenler Gastronomi ve Yemek Festivaline katılan Afşin Kız Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri şampiyona öncesi Afşinder Dernek Başkanı Ahmet Ardıç ve yönetim kurulu tarafından ağırlanırken Şampiyona sonrası Uluslararası Kahramanmaraşlı Dondurmacı İşadamları Derneği Başkanı Mesut USLU tarafından dernek merkezi olarak kullanılan MARKADO Dondurmaları Üretim Tesislerinde ağırlandı. Kafileye Kahramanmaraş Dondurması firiği olarak adlandırılan taze üretim dondurma ikram edildi. Başkan Mesut USLU yaptığı açıklama da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışmasında ilimiz Kız Meslek Liseleri arasında il birinci olarak ülkemiz 81 vilayetinin katılımlarıyla İstanbul’da yapılan bu yarışmada ilimizin yöresel yemek ve tatlılarını tanıtan Dilaver Uslu ve Mustafa Şahin hocalarıma öğrenci kızlarımıza can-u gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımızı bakan ve üst düzey yoneticilerle birlikte 80 vilayetten gelen katılımcılar önünde yarışarak gastronomimizi tanıtan ekibi kutluyoruz. Onlar yarışmaya katılarak en değerli madalyayı kazandılar, dedi.

Uluslararası Kahramanmaraşlı Dondurmacı İşadamları Derneği ve MARKADO Dondurmaları üretim merkezinde yapılan hasbihale Yener Matbaa Mevlüt Yener ile biz Kahramanmaraşlıların sesi gazeteci Eyüp Kadir Kılcı katıldı. Öğrenciler Maraş Dondurması nasıl üretilir manasında Dondurma Üretim ve paketleme aşaması gösterildi.

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