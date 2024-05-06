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Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, göreve geldikleri günden buyana merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, “Kısa sürede ortaya koyduğumuz hizmetler, uzun vadede yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. 105 mahallemizin sorunlarını biliyor ve bu sorunlara göre çözümler üretiyoruz.”

Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz”

Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, göreve geldikleri günden buyana merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, “Kısa sürede ortaya koyduğumuz hizmetler, uzun vadede yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. 105 mahallemizin sorunlarını biliyor ve bu sorunlara göre çözümler üretiyoruz.”

06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:24

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçesini kalkındırma adına yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Asrın felaketinde büyük yara alan Dulkadiroğlu’nun birçok konuda ihmal edildiğini ifade eden Başkan Akpınar, vatandaşların beklentilerini karşılayacaklarını söyledi.
Göreve gelir gelmez birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Akpınar, 105 mahallenin eşit hizmet alması adına gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi.

Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerde ekiplerin özverili bir şekilde çalışma yürüttüğünü vurgulayan Başkan Akpınar, bu çalışmaları şu şekilde değerlendirdi: “Daha önce de belirttiğim üzere ilçemizin tüm sorunlarına hakimiz. Bu sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlattık. İlçemizin tamamına eşit hizmet götürme adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz bu kısa sürede ilçemizin birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın taleplerini askıda bırakmama konusunda kararlıyız. 24 saat esaslı çalışan ekiplerimize ve bizlere ulaşan sorunların bir bir çözüldüğünü görmektesiniz. Bunları sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar uzun vadede yapacaklarımızın adeta bir fragmanıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onların refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışmayı sürdüreceğiz. Beklentilerin farkındayız. Bir kez daha altını çizmek isterim; vatandaşlarımızın talepleri önceliğimizdir.”

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Başkan Akpınar“Dulkadiroğlu’nun 105 Mahallesinde Gece Gündüz çalışıyoruz”
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