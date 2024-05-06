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Kahramanmaraş’ta 45 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 29 Nisan 2024 ile 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerde 95 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta 45 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 45 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 29 Nisan 2024 ile 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerde 95 kişiyi gözaltına aldı.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:04

Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 95 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 45 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında toplamda 216,4 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 89 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 63 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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