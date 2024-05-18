Büyükşehir Belediyesinde Üst Düzey Atama

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanmayı başaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre hizmet noktasında ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; uzun yıllar boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak Kahramanmaraş’a hizmet veren ve son olarak Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Mutlu Kaya ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Hâkimi Serdar Atalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.