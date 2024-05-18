Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; doğası, havası, yeşil alanları ve manzarasıyla şehrin en önemli turizm alanlarından Pınarbaşı Çınaraltı mevkiinde hayata geçirilmesi planlanan sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu. Yapımı planlanan tesise ilişkin bilgiler alan Başkan Fırat Görgel, bölgede vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Fırat Görgel, alan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün şehrimizin en güzel turizm alanlarından Pınarbaşı Çınaraltı bölgesindeyiz. Bu alanda planladığımız Çınaraltı Sosyal Tesisi’ne ilişkin istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak Şairler Tepesi, Ali Kayası ve Çamlıca’nın ardından inşallah bu alanda da uluslararası standartlara uygun ve son derece modern bir tesis hayata geçireceğiz. Yeme içme alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, manzarası ve atmosferiyle şehrimizin turizm katma değerini artıracak bir proje olacak. Saha ziyaretimiz esnasında hemşehrilerimizle de bir araya geldik, sohbet ettik. İnşallah şehrimizin her bir noktasında hemşehrilerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz” dedi.