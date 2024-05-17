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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın!

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

17 Mayıs 2024 Cuma 11:31

Yangın, ekiplerin koordineli çalışması ve profesyonel müdahalesi ile kontrol dışına çıkmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerle başarılı bir mücadele vererek yangının diğer bölümlere sıçramasını engelledi. Fabrikanın bulunduğu mahallede kısa süreli bir endişe yaşanırken, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda olası bir felaketin önüne geçildi.

Yangın sonrası fabrikada ve çevresinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer vatandaşları yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

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