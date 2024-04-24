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Andırın’ın Ulaşım Altyapısı güçleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Andırın’dailçe merkezinin yanı sıra Başdoğan, Anacık, Kuzgun, Sumaklı, Köleli, Köklü ve Yeşilova mahallelerinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını iyileştiriyor.

Andırın’ın Ulaşım Altyapısı güçleniyor!

Andırın’ın Ulaşım Altyapısı güçleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Andırın’dailçe merkezinin yanı sıra Başdoğan, Anacık, Kuzgun, Sumaklı, Köleli, Köklü ve Yeşilova mahallelerinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını iyileştiriyor.

24 Nisan 2024 Çarşamba 14:07

Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Andırın’da da faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce ilçe merkezindeki arterlerde yürütülen çalışmalarla, deforme olan kısımların tamiratı gerçekleştirilirken bölgeye yeni yürüyüş yolları da kazandırılıyor. Ayrıca;Kuzgun, Sumaklı, Köleli, Köklü, Başdoğan, Anacık ve Yeşilova mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerin bakım ve onarımı yapılarak yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında şehir merkezi ve tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Andırın’ın Ulaşım Altyapısı Güçleniyor!
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