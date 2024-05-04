EPDK’dan benzin ve motorin için tek fiyat kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) karara göre; 15 Mayıs'tan itibaren katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.

TÜKETİCİ TALEP ETSE BİLE YAPILAMAYACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz" denildi. Ayrıca, "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

İşte Cumhurbaşkanı imzasıyla onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararı;

8730 SAYILI FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

MADDE 1- 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Kararın 6'ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

MADDE 3- Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.