Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa...
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...

9. yargı paketi detayları belli oldu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi kapsamında ceza infaz sisteminde değişiklerin yapılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeler kapsamında istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceği bildirildi.

9. yargı paketi detayları belli oldu!

9. yargı paketi detayları belli oldu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi kapsamında ceza infaz sisteminde değişiklerin yapılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeler kapsamında istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceği bildirildi.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:31

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da yaptığı açıklamalarda 9. Yargı Paketi ile alakalı dikkat çeken düzenlemeleri anlattı. 9. Yargı Paketi ile birlikte ülkemize yönelik casusluk faaliyeti yürüten kişileri önleyecek yeni tedbirler alınacağını aktardı.

Bakan Tunç, pakette, Türkiye'deki yabancı istihbarat faaliyetlerini önleyecek yeni casusluk yasalarının yanı sıra, Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğunu belirtti. İnfaz düzenlemelerinin, cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını ifade etti.

YABANCI İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ FAALİYETLERİNİ ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9.yargı paketiyle Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini sınırlandırmak için yabancı istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Tunç, TCK'daki mevcut casusluk suçlarının teknik yeniliklerle değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirtti ve "Ülkemiz, yeni casusluk tekniklerine maruz kalmamalıdır" dedi.

HAKARET SUÇLARINA CEZA VERİLECEK

Bakan Tunç, tarafından aktarılan bir diğer konuda, 9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi'nde reformlar ve hakaret suçunun cezalandırılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun düzenlemelerin de pakete dahil edildiğini söyledi. Yargıtay Başkanlık seçiminde yaşanan tıkanıklıkların çözülmesi için de seçim usulünde değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
9. Yargı Paketi Detayları Belli Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK’dan benzin ve motorin için tek fiyat kararı!
EPDK’dan benzin ve motorin için tek fiyat kararı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!
Yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu!
Yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu!
57. Piyade Alayı sancağı Kahramanmaraş’ta!
57. Piyade Alayı sancağı Kahramanmaraş’ta!
Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı
Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber