9. yargı paketi detayları belli oldu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da yaptığı açıklamalarda 9. Yargı Paketi ile alakalı dikkat çeken düzenlemeleri anlattı. 9. Yargı Paketi ile birlikte ülkemize yönelik casusluk faaliyeti yürüten kişileri önleyecek yeni tedbirler alınacağını aktardı.

Bakan Tunç, pakette, Türkiye'deki yabancı istihbarat faaliyetlerini önleyecek yeni casusluk yasalarının yanı sıra, Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğunu belirtti. İnfaz düzenlemelerinin, cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını ifade etti.

YABANCI İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ FAALİYETLERİNİ ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9.yargı paketiyle Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini sınırlandırmak için yabancı istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Tunç, TCK'daki mevcut casusluk suçlarının teknik yeniliklerle değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirtti ve "Ülkemiz, yeni casusluk tekniklerine maruz kalmamalıdır" dedi.

HAKARET SUÇLARINA CEZA VERİLECEK

Bakan Tunç, tarafından aktarılan bir diğer konuda, 9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi'nde reformlar ve hakaret suçunun cezalandırılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun düzenlemelerin de pakete dahil edildiğini söyledi. Yargıtay Başkanlık seçiminde yaşanan tıkanıklıkların çözülmesi için de seçim usulünde değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.