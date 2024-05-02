Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;
Hemşire 18 kişi, Sağlık Teknikeri 14 kişi, Destek Personeli (Boyacı) 1 kişi, Destek Personeli (Sıvacı) 1 kişi, Destek Personeli (Fayanscı) 1 kişi, Destek Personeli (Temizlik) 2 kişi.
2024 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) İŞ BAŞVURUSU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, 2-16 Mayıs tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurabilecek.
Başvuru şartları, gerekli belgeler ve sürece dair detaylar için tıklayın!