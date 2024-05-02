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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, personel eksiğini gidermek için yeni bir ilan yayınladı. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, personel eksiğini gidermek için yeni bir ilan yayınladı. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar.

02 Mayıs 2024 Perşembe 10:54

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;

Hemşire 18 kişi, Sağlık Teknikeri 14 kişi, Destek Personeli (Boyacı) 1 kişi, Destek Personeli (Sıvacı) 1 kişi, Destek Personeli (Fayanscı) 1 kişi, Destek Personeli (Temizlik) 2 kişi.

2024 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) İŞ BAŞVURUSU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, 2-16 Mayıs tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurabilecek.

Başvuru şartları, gerekli belgeler ve sürece dair detaylar için tıklayın!

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alıyor!
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