Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, personel eksiğini gidermek için yeni bir ilan yayınladı. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar.