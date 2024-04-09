Öğretmenlerin projesi Kahramanmaraş’tan dünyaya açıldı!

Kahramanmaraş’ta Saçaklızade İlkokulu 4.sınıf öğretmenleri Güldane Sarı ve Ülker Kutluay “We Grow With Love” isimli Etwinning projesine imza attı.

Öğretmenlerin bu projesine Portekiz, İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi ülkelerde ortak oldu.

Kahramanmaraş’tan dünyaya açılan proje yaşlılara saygı, hayvan sevgisi, akran zorbalığı gibi konuları ele alıyor. Proje ile en büyük erdem olan sevginin çocukların kalbine kalıcı olarak yerleşmesi hedefleniyor.

Oluşturulan “Mutluluk TV” YouTube kanalına bu konularla ilgili kukla tiyatroları hazırlayan öğrenciler çeşitli gösteriler sergilemekte ve yabancı arkadaşlarıyla ortak hikayeler yazmaktadır. Ayrıca ailedeki yaşlıları da ziyaret eden öğrenciler okula gelen büyükleriyle de onların çocukluğu ile ilgili sohbetler gerçekleştirmektedir.