Kahramanmaraş’ta 111 kişi yakalandı!

22 Nisan 2024 ile 29 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 68 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 38 şahıs olmak üzere toplam 111 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 42 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 35,49 gram metamfetamin, 2025 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahale edildi. Bu kapsamda; 166 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 98 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.