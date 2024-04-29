Vatandaşlardan Başkan Görgel’e Büyük Teveccüh

Sohbet ettik, şehrimize dair istişarelerde bulunduk, taleplerini dinledik.Tebrik ziyaretlerimiz 7 Mayıs tarihine kadar Salı ve Cumartesi günleri aynı şekilde randevusuz olarak devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayırlı olsun ziyaretine gelen vatandaşları makamında ağırladı. Şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Görgel, misafirlerinin talep ve isteklerini de dinleyerek tek tek not aldı.

Çalışmaların yoğunluğu ve aciliyeti sebebiyle tebrikleri randevusuz olarak Salı ve Cumartesi günleri kabul ettiğini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmelerde, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Sağ olsunlar ayrıca tebrik ziyaretinde bulunuyorlar. Tabi belediyemizin çalışmaları ve aciliyeti sebebiyle tebrik ziyaretlerini Salı ve Cumartesi günleri randevusuz bir şekilde kabul ediyoruz. Göstermiş oldukları hassasiyet için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de şehrimizin farklı noktalarından yüzlerce hemşehrimiz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet ettik, şehrimize dair istişarelerde bulunduk, taleplerini dinledik. Alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları, eğitim ve sağlık tesisleriyle yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte dualarıyla bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Tebrik ziyaretlerimiz 7 Mayıs tarihine kadar Salı ve Cumartesi günleri aynı şekilde randevusuz olarak devam edecek”ifadelerini kullandı.