Kahramanmaraş’ta Kurban kesim fiyatı beli oldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve ek gündem talepleri görüşülerek karara bağlandı. Nisan ayı toplantısında alınan kararla ilk kez canlı olarak yayınlanan toplantıda; Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kesin Hesabı, KASKİ 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu da meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Toplantıda karara bağlanan diğer bir konu ise kurban kesim ücretleri oldu. Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık kesimhanelerinde büyükbaş hayvan kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretleri ise 500 TL olarak belirlendi.

Hedefimiz; Şeffaf, Adil ve Hesap Verebilir Bir Yönetim

Meclis toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren belediye faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bizim hedefimiz aramızdaki istişare kültürünü sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Bugün de Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Nisan ayı meclis toplantımızda aldığımız karar neticesinde bugünkü toplantımızı Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladık. Bu kararımızın Kahramanmaraş’ımızın kadim kültürüne katkı sağlayacağını, hemşerilerimizle aramızdaki iletişimi daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda uygulamalarımız devam edecek. Meclis toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.