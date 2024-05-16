Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta Kurban kesim fiyatı beli oldu!

Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk kez canlı olarak yayınlanan toplantıda; gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, kurban kesim ücretleri de belirlendi.

Kahramanmaraş’ta Kurban kesim fiyatı beli oldu!

Kahramanmaraş’ta Kurban kesim fiyatı beli oldu!

Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk kez canlı olarak yayınlanan toplantıda; gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, kurban kesim ücretleri de belirlendi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 19:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve ek gündem talepleri görüşülerek karara bağlandı. Nisan ayı toplantısında alınan kararla ilk kez canlı olarak yayınlanan toplantıda; Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kesin Hesabı, KASKİ 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu da meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Toplantıda karara bağlanan diğer bir konu ise kurban kesim ücretleri oldu. Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık kesimhanelerinde büyükbaş hayvan kesim ücreti 2 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretleri ise 500 TL olarak belirlendi.

Hedefimiz; Şeffaf, Adil ve Hesap Verebilir Bir Yönetim

Meclis toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren belediye faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bizim hedefimiz aramızdaki istişare kültürünü sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Bugün de Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Nisan ayı meclis toplantımızda aldığımız karar neticesinde bugünkü toplantımızı Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladık. Bu kararımızın Kahramanmaraş’ımızın kadim kültürüne katkı sağlayacağını, hemşerilerimizle aramızdaki iletişimi daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda uygulamalarımız devam edecek. Meclis toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kurban Kesim Fiyatı Beli Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Akpınar’dan Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili önemli açıklama
Başkan Akpınar’dan Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili önemli açıklama
Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor
Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor
Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu
Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!
Kiü Karacasu Kampüsü Ağaçlandırıldı
Kiü Karacasu Kampüsü Ağaçlandırıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber