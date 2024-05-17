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Dulkadiroğlu Belediye meclis üyelerinden örnek davranış

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Fatih Yıldız ve Belediye Meclis üyesi Yaşar Yıldız, engelliler haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında anlamlı bir önergeye imza attı.

Dulkadiroğlu Belediye meclis üyelerinden örnek davranış

Dulkadiroğlu Belediye meclis üyelerinden örnek davranış

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Fatih Yıldız ve Belediye Meclis üyesi Yaşar Yıldız, engelliler haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında anlamlı bir önergeye imza attı.

17 Mayıs 2024 Cuma 09:39

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda verilen önerge, meclis üyelerinin bir aylık huzur hakkının geliriyle, bedensel engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınmasını içeriyor.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılan bu önemli girişim, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gurubu bulunan tüm parti ve üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyeleri, bu adımın engelli vatandaşlar için bir umut olacağını ve toplumun genelinde daha fazla farkındalık oluşturacağını ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fatih Yıldız, yapılan bağışın sadece maddi bir katkı olmadığını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların toplum içinde daha aktif ve bağımsız olmalarına katkı sağlamak bizim görevimizdir. Bu adım, sadece bir tekerlekli sandalye almak değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırmak için önemli bir adımdır. Bu konuya hassasiyetlerinden ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye meclis üyelerimize ve tüm partilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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Dulkadiroğlu Belediye Meclis üyelerinden örnek Davranış
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