Bedensel Engelli Milli Yüzücü Başarı Hikâyesiyle Öğrencilere İlham Oldu

Engelliler Haftası kapsamında “Engelli Birey Yoktur, Yoluna Çıkan Engeller Vardır” mottosuyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’nin katılımıyla çeşitli okullarda söyleşi gerçekleştirdi. Onikişubat’ta Kürtül Ortaokulu, Türkoğlu’nda Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dulkadiroğlu’nda Cumhuriyet Ortaokulu ve TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Yurtkölesi;engelsiz toplum, engellerle başa çıkmanın yolları ve özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonu gibi pek çok konuya değindi. Etkinliğin çok faydalı olduğunu ve farkındalık oluşturduğunu belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi ve Sefa Yurtkölesi’ne teşekkür etti.

Engelleri Aşma Noktasında Sefa Yurtkölesi Canlı Örnek

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Yosunkaya, “Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Milli yüzücümüz Sefa Yurtkölesi söyleşisi de bunlardan biri. Bedensel engelli milli yüzücümüz, okulları ziyaret ederek başarılarla dolu hayat hikâyesini öğrencilerimizle paylaşıyor. Engelleri aşma noktasında öğrencilere adeta canlı bir örnek oluyor. Farkındalık oluşturma noktasında da bu programların çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Davetimizi geri çevirmeyerek bugün bizlerle birlikte olan Sefa Yurtkölesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hedefim Engellerin Aşılabildiğini Göstermek

Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen söyleşinin ardından değerlendirmelerde bulunan bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, “Doğuştan bedensel engelliyim. Çok zorlu bir hayat hikâyem oldu. Uzun yıllar boyunca tedavi gördüm. Ama o zorlu süreci ailemin desteğiyle aştım. Okulda beden eğitimi öğretmenimin yüzme sporuna başlatmasıyla hayatım değişti. Kısa sürede 4 stili profesyonel bir şekilde yüzmeyi öğrendim. Devamında milli takım kamplarında büyük bir özveriyle çalışarak kampın en iyi sporcusu ödülünü aldım. Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlarda mücadele ettim. Brezilya’da 1. ve 3. olarak ülkemize madalya kazandırdım. Hayallerimden bir tanesi de bedensel engelli olmama rağmen başardıklarımı insanlara anlatmak ve istedikten sonra tüm engellerin aşılabileceği göstermekti. Onlarca şehirde söyleşiye katıldım. Ayaklarımla Hayatın Sefası adlı kitabı yazdım. Engelliler Haftası dolayısıyla da Kahramanmaraş’ta okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyoruz. Gençlere en ufak bir şeyler hissettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bizleri gençlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerimiz, İstedikten Sonra Her Şeyin Başarılabileceğini Gördü

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Saltalı, “Büyükşehir Belediyemiz ile Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz programda milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’ni öğrencilerimizle buluşturduk. Milli yüzücümüz, insan istedikten sonra her şeyi başarabileceğini bir kez daha öğrencilerimize gösterdi. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ders Niteliğinde Bir Söyleşi Oldu

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Eymen Köroğlu, “Bugün okulumuzda çok güzel bir program yapıldı. Milli sporcumuzun engelleri nasıl aştığını dinledik. Onun azim ve kararlılığına şahit olduk. Böyle bir başarı hikâyesine şahit olduğumuz için çok şanslıyız. Kendi hayatımıza yön vermek açısından çok faydalı bir söyleşi oldu. Bizi milli sporcumuzla buluşturan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Medine Küçük ise, “Milli sporcumuz Sefa Yurtkölesi’nin azim ve başarı dolu hayat hikâyesi bizi çok duygulandırdı. Bizlere ders niteliğinde bir söyleşi oldu. Engel yoktur, önümüze çıkan engeller vardır parolasını canlı canlı dinledik” dedi. Yaren Sugönüz, “Önümüze çıkan hiçbir şeyin bizlere engel olamayacağını, çabalayarak tüm zorlukları aşacağımızı bir kez daha gördük. Bu noktada hayat hikâyesiyle bizlere örnek olan milli yüzücümüz Sefa Yurtkölesi ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.