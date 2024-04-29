Dulkadiroğlu’nun Park ve Bahçelerinde Yaz Hazırlığı

Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede bulunan tüm park ve bahçeleri genel bir bakıma alan ekipler, hızlı bir şekilde parkları yaz aylarına hazır hale getireceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ekiplerin özverili çalışmalarına değindi.

Park ve bahçelerin vatandaşlar için önemine değinen Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şu hususların altını çizdi: “Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan park ve bahçelerimiz ile ilgili çalışma başlattık. Bu çalışmalar neticesinde park ve bahçelerimiz daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız parklarımızı huzur içerisinde kullanabilir. Özellikle parklarımızda yer alan oyun gurupları, oturma alanları ve yürüyüş alanları milletimize aittir. Bu alanların korunması ile ilgili vatandaşlarımıza da sorumluluk düşmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum. Burada bulunan ekipmanların kırılmasına, yıpratılmasına müsaade etmeyelim.”