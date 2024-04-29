Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Sabah yürüyüşü depresyonu önlüyor!
Sabah yürüyüşü depresyonu önlüyor!
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları
Kahramanmaraş’ta ‘Sıra Gecesi’ müzikseverleri bekliyor!
Kahramanmaraş’ta ‘Sıra Gecesi’ müzikseverleri bekliyor!

Dulkadiroğlu’nun Park ve Bahçelerinde Yaz Hazırlığı

Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm park ve bahçelerde detaylı bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Dulkadiroğlu’nun Park ve Bahçelerinde Yaz Hazırlığı

Dulkadiroğlu’nun Park ve Bahçelerinde Yaz Hazırlığı

Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm park ve bahçelerde detaylı bakım ve temizlik çalışması başlattı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 14:57

Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede bulunan tüm park ve bahçeleri genel bir bakıma alan ekipler, hızlı bir şekilde parkları yaz aylarına hazır hale getireceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ekiplerin özverili çalışmalarına değindi.

Park ve bahçelerin vatandaşlar için önemine değinen Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şu hususların altını çizdi: “Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan park ve bahçelerimiz ile ilgili çalışma başlattık. Bu çalışmalar neticesinde park ve bahçelerimiz daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız parklarımızı huzur içerisinde kullanabilir. Özellikle parklarımızda yer alan oyun gurupları, oturma alanları ve yürüyüş alanları milletimize aittir. Bu alanların korunması ile ilgili vatandaşlarımıza da sorumluluk düşmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum. Burada bulunan ekipmanların kırılmasına, yıpratılmasına müsaade etmeyelim.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’nun Park Ve Bahçelerinde Yaz Hazırlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta acı öykü: Depremden 14 ay sonra kardeşini buldu
Kahramanmaraş'ta acı öykü: Depremden 14 ay sonra kardeşini buldu
Başkan Görgel bakanla görüştü müjdeleri paylaştı! “Tarihi yapılarımızı hızlıca ayağa kaldıracağız”
Başkan Görgel bakanla görüştü müjdeleri paylaştı! “Tarihi yapılarımızı hızlıca ayağa kaldıracağız”
Vatandaşlardan Başkan Görgel’e Büyük Teveccüh
Vatandaşlardan Başkan Görgel’e Büyük Teveccüh
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Afşin tava tescillendi!
Afşin tava tescillendi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber