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Ünal Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

Ünal Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Ünal Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

23 Nisan 2024 Salı 09:49

EGEMENLİĞİN MİLLETE AİT OLDUĞU TESCİLLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan 1920’de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiğine vurgu yaparak, “Yokluk ve yoksullukla kurtuluş mücadelesi veren bir millet kendi kaderini tayin etti” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan aydınlanma ışığının cumhuriyet ile taçlandığını vurgulayan Başkan Ateş, “23 Nisan 1920’de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tescil edildi. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin temel dayanağı ulusal egemenliktir. Yokluk ve yoksullukla kurtuluş mücadelesi veren bir millet kendi kaderini tayin etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi

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Ünal Ateş’ten 23 Nisan Mesajı
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