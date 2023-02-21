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Başkan Güngör; “Hep birlikte bu felaketin üstesinden geleceğiz”

Deprem sonrası devlet ve millet olarak yaraların sarılması noktasında büyük bir gayret gösterildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

Başkan Güngör; “Hep birlikte bu felaketin üstesinden geleceğiz”

Başkan Güngör; “Hep birlikte bu felaketin üstesinden geleceğiz”

Deprem sonrası devlet ve millet olarak yaraların sarılması noktasında büyük bir gayret gösterildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

21 Şubat 2023 Salı 14:02

6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından afet bölgelerine yardım gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’a gelen yardımların vatandaşlara hızlı ve ihtiyaçlar doğrultusunda ulaştırılması noktasında çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çok büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen her iki depremin de merkez üssü Kahramanmaraş. Uzmanların ifadesine göre karada meydana gelen en büyük deprem. Üzüntülüyüz, acımız büyük. Maalesef can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ekiplerimize Canı Gönülden Teşekkür Ediyorum

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden çok ciddi yardımlar gelmeye devam ediyor. Yardımların tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında titiz davranıyoruz. Şu an şehrimizin birçok yerinde çadırlar kuruluyor, yemek ikramları yapılıyor. Ülkemizin dört bir yanından acımızı paylaşmak için gelen ve her türlü ihtiyacımıza koşan tüm belediyelerimize, STK’larımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve arama kurtarma ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

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