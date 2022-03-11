Büyükşehir Meclisi Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda; İlçe belediyelerinin gelir tarifesi, ortak hizmet protokolü gibi konular görüşülerek karara bağlandı. Mecliste alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Güngör, “Bugün ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Mart ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öğrenciler Meclis Toplantının Konuğu Oldu

Mart ayı meclis toplantısında Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Güngör, öğrencilerden gelen talep üzerine onları Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına davet etmişti. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Güngör, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değerli öğrencilerimizi kaldıkları pansiyonda ziyaret etmiştik. Öğrencilerimiz de meclis toplantısını merak ettiklerini bizlere ilettiler. Biz de bugün kendilerini burada misafir ediyoruz. Geldikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Güngör, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere tek tek teşekkür ederek Kültür Yayınları’ndan hediye etti.