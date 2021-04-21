Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Akraba Rahmete Vesiledir
Akraba Rahmete Vesiledir
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini...

Dulkadiroğlu’nda asfalt çalışmaları hız kazandı

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarına hız veren Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’nda asfalt çalışmaları hız kazandı

Dulkadiroğlu’nda asfalt çalışmaları hız kazandı

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarına hız veren Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
banner459

Yol medeniyettir diyerek yolların bakım ve onarımına büyük hassasiyet gösteren Dulkadiroğlu Belediyesi, asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak Aksu mahallesinde asfalt döküm işlemi yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmaların süreceğini bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarına yoğunluk verdik. Şuanda ekiplerimiz ilçe genelinde asfalt çalışmaları planlıyor. Bu planlama çerçevesinde Aksu mahallemizde asfalt döküm işlemi yapılmakta. Vatandaşlarımızın rahat ulaşım sağlamaları adına bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”


 

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor
Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Yeniden Refah Partisi 2 bin aileyi sevindirecek
Yeniden Refah Partisi 2 bin aileyi sevindirecek
Hayrettin Güngör Bakan Yardımcısıyla Görüştü
Hayrettin Güngör Bakan Yardımcısıyla Görüştü
Akraba Rahmete Vesiledir
Akraba Rahmete Vesiledir

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber