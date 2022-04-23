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Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı’nca EXPO 2023 Özel Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök, uluslararası katılımı artırmak adına yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleştirirken, büyükelçiler nezdinde birçok ülkeyi EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı’nca EXPO 2023 Özel Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök, uluslararası katılımı artırmak adına yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleştirirken, büyükelçiler nezdinde birçok ülkeyi EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

23 Nisan 2022 Cumartesi 13:20
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Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına 12 aydan fazla süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 70’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor.

Bu kapsamda önemli temaslar gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenti ziyareti esnasında yaptığı özel görüşmede proje hakkında bilgilendirme bulunurken, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkan Mahçiçek’in talebini karşılıksız bırakmayarak, EXPO 2023 Projesi’nin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere Dışişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen Büyükelçi Erdoğan Kök’ü Özel Temsilci olarak atamıştı.

ERDOĞAN KÖK’DEN ULUSLARARASI KATILIMCI ATAĞI

EXPO 2023 Özel Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Kök, sık sık Kahramanmaraş’a gelerek Başkan Mahçiçek ile görüş alış verişinde bulunurken, uluslararası katılımı artırmak adına Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştiriyor. Özel Temsilci Kök, son olarak Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba, Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ve Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow’u ziyaret ederek, EXPO 2023’ün hedeflerini, Kahramanmaraş-Onikişubat’ı ve katılımcı ülkelere sağlayacağı faydaları anlattı. Kök, Taipei Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ve Yardımcısı Larry Dong’u da Ankara’daki ofisinde misafir etti.

Büyükelçiler nezdinde ziyaret ettiği ülkeleri EXPO 2023 Kahramanmaraş-Onikişubat’a davet eden Kök, ziyaretlerinin hız kesmeden devam edeceğini ve en az 54 ülkenin Kahramanmaraş’taki EXPO’ya katılacağını bildirdi.

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Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan KökZiyaretlerine Devam Ediyor
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