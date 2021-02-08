Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına...
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...

Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı

Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:29
banner459

KASKİ Genel Müdürlüğü, Pazarcık İlçesi Sultanlar Mahallesinde içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için başlattığı çalışmayı tamamlamıştır.

Yapılan çalışma neticesinde 3800 metre terfi hattı döşenerek mahalle hizmetine sunulmuştur.

Mahalle Muhtarı Ömer KORÇAK, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR'e ve KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.​

Anahtar Kelimeler:
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhan Erdoğanyılmaz’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Serhan Erdoğanyılmaz’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Aska Sigorta’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Aska Sigorta’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Armadaş’tan 12 şubat mesajı
Armadaş’tan 12 şubat mesajı
Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!
Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!
“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”
“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber