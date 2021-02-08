Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Pazarcık İlçesi Sultanlar Mahallesinde içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için başlattığı çalışmayı tamamlamıştır.

Yapılan çalışma neticesinde 3800 metre terfi hattı döşenerek mahalle hizmetine sunulmuştur.

Mahalle Muhtarı Ömer KORÇAK, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR'e ve KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.​