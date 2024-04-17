TSKB Genel Müdürü Bilgiç’ten KMTSO’ya ziyaret!

Ziyarette; Kahramanmaraş sanayisinin üretimdeki önemi, deprem sonrası bölgenin kalkınmasının desteklenerek olumsuz etkilerin azaltılması ve nitelikli alanların finansmanı gibi konularda istişarelerde bulunularak, işbirliği ve ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Öte yandan TSKB Baş ekonomisti Dr. Burcu Ünüvar ve TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Dr. Feridun Tur, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış’ ile ‘Piyasa ve Kalkınma Perspektifi’ konularında birer sunum yaptı.

BİLGİÇ: DEPREM BÖLGESİNİN YANINDAYIZ

Ziyarete ilişkin konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, kurum olarak her zaman deprem bölgesinin yanında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “TSKB olarak her zaman bölgenin yanındayız, özellikle depremden sonra. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere yurt dışından önemli miktarda kaynak temin etmeye çalışıyoruz. Depremin ardından bugüne kadar deprem bölgesi için 600 milyon dolar kaynak temin ettik. Bu kaynakları bölgedeki uygun projelerle buluşturmak istiyoruz. Projelerin bölgenin ve ilin dönüşümüne daha sürdürülebilir üretim proseslerine katkı sağlayacak yatırımlara dönüştürmek istiyoruz. Odamızın üyeleri toplantıda bir kısmından bahsetti, onları incelemeye alacağız. Projeler umarım uygun olur, kısa sürede bu kaynakları bölgenin kalkınması için kullanabiliriz. Çok güzel duygularla buradan ayrılıyoruz. Hala eksikler var ama doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Oda Başkanımız Mustafa Buluntu ve yönetimine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz.”

BULUNTU: YATIRIM VE PROJELERLE İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise şu ifadelere yer verdi: “Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürümüz Murat Bey bugün bizlere misafir oldu. İş insanlarımızla, meclis üyelerimizle ve yönetim kurulumuzla kalkınma bankası ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimize yapılacak yatırımlar ve projeler noktasında istişarelerde bulunduk ve taleplerimizi ilettik. Özellikle birinci önceliğimiz Erkenez OSB’deki arıtma tesisi ile ilgili, bunlar kalkınma bankası projeleri içerisinde. Yeşil dönüşüm, alt yapı ve karbon ayak izi gibi projeler gündeme geldi ve verimli bir toplantı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum ve ayrılan kaynaklardan şehrimize de kısa sürede kalkınma bankası aracılığıyla ciddi bir fon aktarılacak diye düşünüyoruz.”