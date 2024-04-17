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Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık Oldu

Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı yeni bir eğitim sendikası olan Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş ‘ta sendikal faaliyetlerine başladı. Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş kurucu İl Başkanı olarak eğitimci Kamuran Arık görevlendirildi.

Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık Oldu

Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık Oldu

Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı yeni bir eğitim sendikası olan Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş ‘ta sendikal faaliyetlerine başladı. Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş kurucu İl Başkanı olarak eğitimci Kamuran Arık görevlendirildi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 15:24

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Genç Eğitim Sen İl Başkanı Kamuran Arık: “Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı tarafsız, ilkeli, yeni nesil sendikacılığın eğitim camiamızda temsil edileceği Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı olarak Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilmiş bulunmaktayım. Şahsıma verilmiş olan sorumluluğun gerekliliklerini eğitim camiamızın bizlere vereceği temsil gücüyle en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğim.

Cumhuriyetimizin 100.yılında yani 29 Ekim 2023’te, sekiz bağımsız ve tarafsız sendikanın bir araya gelmesiyle kurulan Kamu Birliği Konfederasyonu bugün itibariyle yaklaşık 130 bin kamu çalışanın temsil edildiği ‘Kamu Çalışanlarının Son Umudu, Yeni Nesil Sendikacılığın Karargahı’ olmuştur. Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Osman Kaya’nın Kahramanmaraş kamu çalışanlarına yaptığı güç birliği davetini bende tekrarlayarak tüm kamu çalışanlarını Konfederasyonumuz çatısı altında ‘gerçek sendikal mücadeleye’ çağırıyorum.

Konfederasyonumuz çatısı altında bulunan; Genç Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Hiz.), Genç Sağlık Sen ( Sağlık Hiz.) Genç Belediye Sen (Yerel Yön.) Adalet Sen ( Adalet Bak.) Adil Haber Sen ( Basın- Haberleşme, İletişim) Diva Sen ( Diyanet) Sav Des Sen (Savunma) Teçsen ( Eğitim ve Bilim Hiz.) sendikaları olarak tüm Kamu Çalışanlarının mesleki vekaletine talibiz.

Ülkemizde mevcut sendikal yapılarının kamu çalışanlarının sorunlarını çözme konusunda yetersiz oldukları ortadadır. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak biz hiçbir konfederasyonun veya sendikanın; bölünmüşü, benzeri, devamı veya karşıtı değiliz. Biz Mücadele azmimizi ortaya koyan ‘GENÇ’ Mücadelenin, Yeni Nesil Sendikacılığın merkeziyiz. Emek ve hak mücadelemizde alışılmış , siyasi/ ideolojik saikle örgütlenmenin ve sadece verilmiş olanla yetinen, kaybettiren sendikacılığın son bulması için, kamu çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir hayat şartlarına kavuşması için mücadele edeceğiz. Kamu çalışanlarının refahı için her gün sahada, meydanlarda olacağımız gibi çalışanlarımızın iş yükü stresinden uzaklaşacağı geziler, kamplar, konser ve dinletiler organize ederek sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyeceğiz.

Sendikamıza sosyal medya hesaplarımız ve Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Temsilciliği irtibat numarası olan 0532 488 57 22 nolu telefondan ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık Oldu
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