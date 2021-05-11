Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı

Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden tüm insanlarla kucaklaşmanın evrensel mesajını içerdiğini söyleyen Yenipınar mesajında şunları söyledi:

“Bu bayram buruk geçse de bu günleri geride bıkarak daha güzel günlere ulaşacağız. Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz için sevgi, huzur, ve mutluluk dolu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sendika üyelerimizin, emekçi kardeşlerimizin ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah’tan niyaz ediyorum."