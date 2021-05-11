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İsrail Zulmüne Sessiz Kalamayız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İsrail terör devletinin Filistinlilerin yerleşim yerlerini işgale kalkışarak Mescid’i Aksa’ya saldırmasını şiddetle kınadığını söyledi.

İsrail Zulmüne Sessiz Kalamayız

İsrail Zulmüne Sessiz Kalamayız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İsrail terör devletinin Filistinlilerin yerleşim yerlerini işgale kalkışarak Mescid’i Aksa’ya saldırmasını şiddetle kınadığını söyledi.

11 Mayıs 2021 Salı 18:54
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Yazılı bir açıklama yapan Başkan Okay, Kudüs’te Şeyh Cerrah mahallesini işgal eden İsrail’in büyük bir insanlık suçu işlediğini belirtti. Bu işgali bahane ederek İslam aleminin kutsalı Mescid’i Aksa’ya saldırıldığını hatırlatan Başkan Okay, bu duruma sessiz kalınamayacağını dile getirdi.

İsrail’in bir terör devleti olduğunu hatırlatan Başkan Okay, yazılı yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Mübarek Ramazan ayında tüm insani değerleri de hiçe sayarak Müslümanların kutsal mabedi olan Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail polisini şiddetle kınıyorum. Bu güne kadar birçok eylemle Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail terör devleti, dünyanın gözünün içine bakarak büyük bir hukuksuzluğa imza atmaktadır. Kudüs’te Şeyh Cerrah mahallesinde sözde yerleşimcileri bölgeye yerleştirmek için çaba harcayan İsrail terör devleti, Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına el koymak istemektedir. Bu çaba Filistin’i yok etmek, Filistin halkının haklarını görmezden gelmek demektir. Bu hukuksuz eylemi protesto eden Filistinlileri bahane eden İsrail terör devleti, Mescid-i Aksa’ya saldırmaktadır. Bilinmelidir ki Ramazan ayında gerçekleştirilen bu saldırı tüm İslam alemine yapılmıştır. Bu saldırılara sesiz kalmak mümkün değildir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Kudüs’te yaşananları insanlık suçundan öte bir Savaş Suçu olarak görmektedir. İslam aleminin kutsal beldesi ve ilk kıblesi olan Kudüs işgaline son verilmedikçe bu tarz provokasyonların ve tacizlerin devam edeceği aşikardır. Filistin ve Kudüs Davası’na olan inancımızla tüm Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Dünya kamuoyunu ve ehli vicdan her bir insanı vahşi İsrail’i durdurmak için elinden geleni yapmaya ve ifade etmeye davet ediyorum.”

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