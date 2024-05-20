Kahramanmaraş’ta 100 çiftli düğün hazırlığı!

Çiftler, sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evlenecek genç çiftlere sağladığı maddi ve manevi destekle de yüzleri güldürdü.

Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüğü destekleriyle hayata geçirilen “Kahramanmaraşlı 100 Genç Çiftimizin Yuvalarını Kuruyoruz” projesi kapsamında çiftlere gelinlik ve damatlıklarının teslimi yapıldı. Ayrıca evlenecek çiftlere Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Aile ve Evlilik” eğitimi verildi. 24 Mayıs Cuma günü de 100 çiftin toplu düğün töreni yapılacak.

Genç Çiftlerimize Desteğimiz Devam Edecek

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Konya İl Müftülüğü ve Mehir Vakfı’nın destekleriyle şehrimizde ilk defa 100 çiftimizi toplu nikâh töreniyle evlendireceğiz. Bu kapsamda bizler genç çiftlere hem maddi destekte bulunuyoruz hem de KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle aile eğitimi düzenledik. Bugün de evlenecek çiftlerimize gelinlik ve damatlıklarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte beyaz eşya, kanepe, yatak, halı gibi ev eşyası desteklerimiz devam edecek. İnşallah 24 Mayıs Cuma günü de 100 çiftimizin düğününü yapacağız. Toplu düğün organizasyonunda; gelin arabasının süslenmesinden gelin başının yapılmasına, damat tıraşından yemek dağıtımına kadar tüm aşamalarda Büyükşehir Belediyesi olarak yeni çiftlerimize destek olacağız” dedi.

“Bu Destekler Bizler İçin Çok Değerli”

Sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür eden Remzi Akgül, “Deprem sonrası maliyetlerin artması bizleri zorluyordu. Bu proje biz evlenecek çiftler açısından çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Furkan Gündüz ise, “Sağlanan bu destekler bizler için çok önemli. İnşallah Cuma günü de düğünümüzü yapacağız. Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Vakıflar bu süreçte bizlere destek oluyor. Destekleri için tüm kurumlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.