Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi yükseltildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanan gecikme zammı oranı için alınan yeni karar duyuruldu. Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının yükseltildiği duyuruldu.

MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi yükseltildi

MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi yükseltildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanan gecikme zammı oranı için alınan yeni karar duyuruldu. Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının yükseltildiği duyuruldu.

21 Mayıs 2024 Salı 10:59

Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile kamu alacaklarında gecikme faizi oranları yükseltildi.

Kamu alacaklarında gecikme faizi oranı her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı. Amme alacaklarında tecil faizi de yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

GECİKME ZAMMI HER AY İÇİN YÜZDE 4,5 OLARAK UYGULANACAK

Bu yeni düzenleme, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranının artırılmasıyla ilgili olarak tanımlandı. Özellikle vergi borcu gibi kamu alacaklarının ödenmemesi durumunda uygulanan gecikme zammı oranı, bu kararla birlikte artık her ay için yüzde 4,5 olarak uygulanacağı aktarıldı.

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği görüldü.

Buna göre, kamu alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yüzde 48 olarak açıklandı.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, vergi dahil birçok amme alacağında gecikme faizi ve tecil faizi oranları yükseltilmiş oldu. Mükellefler için ödeme süreçlerini ve borçlarını düzenlemelerinde dikkatli olmaları önemli hale gelmiş durumda olarak tanımlandı.

Anahtar Kelimeler:
MTV Borcunu ödemeyenler Dikkat! Gecikme Faizi Yükseltildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Yüzde 25 kira zam sınırı devam etmeyecek
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Yüzde 25 kira zam sınırı devam etmeyecek
Mezar fiyatları ikiye katlandı! Ölmek bile lüks oldu
Mezar fiyatları ikiye katlandı! Ölmek bile lüks oldu
Kamuda tasarruf paketi açıklandı! İşte uygulanacak tedbirler
Kamuda tasarruf paketi açıklandı! İşte uygulanacak tedbirler
Kahramanmaraş’ta otobüs firmaları el değiştirdi!
Kahramanmaraş’ta otobüs firmaları el değiştirdi!
Ali Rıza Kısakürek, “Kahramanmaraş’ın turizme ihtiyacı var, ama bir şey yapılmıyor”
Ali Rıza Kısakürek, “Kahramanmaraş’ın turizme ihtiyacı var, ama bir şey yapılmıyor”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber