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Ak Partili Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Ak Partili Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta

Ak Partili Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

24 Mart 2022 Perşembe 19:30
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Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Hafızalarınızdan 2024'ü çıkartın. Yaptığımız bütün yatırımlar, attığımız bütün adımlar, bütün çalışmalarımız 2023 seçimlerine katkı sağlayacak olan çalışmalardır” dedi.

Başkan Yardımcısı Yanılmaz, ilk olarak AK Parti il teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’ün makamında ziyaret eden Yanılmaz, İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Yanılmaz, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Türkiye'deki 805 AK Partili belediyenin daha başarılı olması ve vatandaşa daha çok hizmet edilmesi için çalışıyoruz. Biz çok güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon üyesi olan güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon birçok devletin nüfusundan daha fazla ve gençlik teşkilatlarımızdaki üye sayımız birçok devletin nüfusundan daha fazla. Biz AK Partiyiz. Biz yatırımları, vatandaşları önceleyen, onun rahat ve huzurunu önceleyen ve onun rahat ve huzuru için bütün imkanlarını ortaya koyan bir partiyiz. Bu açıdan hem il yönetimimize hem kadın kollarımıza, hem gençlik kollarımıza elbette büyük bir görev düşüyor. Biz belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize şunu çok net ifadelerle söylüyoruz. Hafızalarınızdan 2024'ü çıkarın. Yaptığımız bütün yatırımlar, attığımız bütün adımlar, bütün çalışmalarımız 2023 seçimlerine katkı sağlayacak olan çalışmalar olmalıdır” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.03.2022 19:48
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Kahramanmaraş’taAk Partili Yanılmaz
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