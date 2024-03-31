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Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu! Morluklar dikkati çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkati çekerken; MHP liderinin evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu! Morluklar dikkati çekti

Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu! Morluklar dikkati çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkati çekerken; MHP liderinin evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

31 Mart 2024 Pazar 15:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkati çekti. MHP liderinin evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

OMZU BURKULMUŞTU

Bahçeli, 17 Mart’ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda sahneye çıktığında da omuz askısı takmıştı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.

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Devlet Bahçelinin Yüzüne Ne Oldu! Morluklar Dikkati çekti
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