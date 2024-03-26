Zeynep Özbaş Arıkan kurtlar sofrasında anlattı!

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sadece 6 gün kaldı. Seçimlere çok az bir süre kala adaylar çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarına son sürat devam ettiğini söyleyen Arıkan, “Kahramanmaraş’ta uzun zamandır yaşanmayan bir seçim atmosferi var. 22 yıldır ezici bir çoğunlukla iktidar partisi rahatlıkla seçimi kazanıyordu ama bu seçimlerde iki farklı partiden, iki güçlü aday olarak bizler de bu seçim yarışında yer aldık. Onun için biraz çekişmeli geçecek, biraz sürpriz sonuçlar bekliyor Kahramanmaraş” dedi.

Deprem sonrası bölgede yaşanan sıkıntıların yerel yönetimi zorladığını dile getiren Arıkan, “Yeniden Refah Partisi’nin Kahramanmaraş’ta güçlenmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kadın adayla burada seçime katılması, kadın aday figürünün seçmen üzerinde etkisi oldu. Biz de bu yarışa şu anda çok iddialı bir şekilde giriyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş seçmeninin milliyetçi muhafazakâr olduğunu söyleyen Arıkan, “Benim de milliyetçi muhafazakâr bir geçmişim olduğu için, burada beni seçmen yadırgamıyor. Özellikle kadın adaylar değişim istiyor. Biz bu yarışın hakikaten iddialı ortağı durumundayız” dedi.