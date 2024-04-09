KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan Ramazan Bayramı Mesajı!

Bakan mesajında şunları kaydetti;

“Manevi iklimiyle bizleri kuşatan üç ayları tamamlıyor, ibadetlerimizle ve toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri ile ihya etmeye gayret gösterdiğimiz onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i geride bırakıyoruz. Tüm dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor, yüce Allah’a bizleri bir bayram gününe daha eriştirdiği için şükrediyorum.

Hepimizin bildiği gibi yüzyılın afeti dolayısıyla halen bir yanımız eksik ve kaybettiklerimizin hüznü ile yine buruk bir bayram idrak ediyoruz. Diğer taraftan Gazze’de yaşanan vahşet ve insanlık dramı karşısında elem duyuyoruz. Bu vesileyle hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı, hem de Gazze’de katledilen Filistinlileri bir kez daha rahmetle anıyorum. Ümit ediyorum ki, uhrevi kapıların açıldığı Ramazan Bayramı tüm gönül coğrafyamızda barışa, ve esenliğe vesile olur.

Sözlerime son verirken ülkemizde huzur ve güvenin teminatı olan emniyet mensuplarımızı da şükranla anmak istiyorum. Ramazan Bayramı ile aynı gün kutlanacak olan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla fedakar polislerimizi tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha Ramazan Bayramımız mübarek olsun diyor;öğrencilerimize, üniversitemizin değerli akademik ve idari personeline, tüm Kahramanmaraşlılara, aziz milletimize ve tüm inananlara saadet dolu bir bayram diliyorum.”