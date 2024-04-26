Sağlık bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak! Resmi gazete'de yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında belirlenen alanlara 36 bin sağlık personeli alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Alınan karar doğrultusunda, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam hizmet birimleri yeniden belirlendi.

İSTİHDAM SAĞLANACAK MESLEK KOLLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İşe alınacak sağlık personellerinden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.