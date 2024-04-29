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İyi Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

İyi Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İyi Parti'nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 10:47

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

Akşener'den tebrik mesajı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti'ye genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

X hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Bugün gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu ve yeni dönemde görev alacak çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, İYİ Parti camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İyi Partinin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
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