Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!

Ünlüer, mesajında şunları dile getirdi: “Sergilediği kahramanlık örneği ile vatanına ve bayrağına olan sevgisini tüm dünyaya göstererek destan yazan; birlik ve beraberliği ile Anadolu’ya cesaret veren bir şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Maraş halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Yıllar önce Sütçü İmam, Aslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe gibi kahramanların başlattığı o büyük direniş destanı bir ulusun kurtuluşunun da ilham kaynağı olmuştur.

Şehrinin işgal altında olmasını hiçbir zaman kabul etmeyen Maraş halkı, 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün 22 gece süren direnişin ardından işgal güçlerini yerli işbirlikçileriyle beraber hezimete uğratarak büyük bir zafere imza atmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonrasında Ankara’dan milli mücadeleye katılanların listesi istenildiğinde şehrin ileri gelenleri toplanarak, Maraş’tan milli mücadeleye katılmayan tek bir fert bile yoktur cevabı verilir.

Bağımsızlığı uğruna, canından, malından ve tüm benliğinden vazgeçen aziz ecdadımızın bu onurlu mücadelesi ve anlamlı sözü üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de onayı ile İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil, şehir halkına verilmesini kararlaştırmıştır. Bu şanlı mücadele, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

Kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı istiklal madalyası, ilelebet Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin gururu, cesareti ve fedakarlığının ilham kaynağı olacaktır.

Bu vesileyle şehrimize “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” verilişinin 99. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla yâd ediyorum.”