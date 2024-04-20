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Ali Öztunç: “Sosyal güvenlikte AKP kara deliği oluştu”

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde dengelerin bozulduğunu ve açığın katlanarak büyüdüğünü belirterek, “Sosyal güvenlik sisteminde AKP kara deliği oluştu. Bütçeden ne aktarılsa yetmiyor. Geçmiş yönetimleri SGK’yı batırmakla suçlayanlar, prim geliri ile emekli maaşını bile ödeyemez duruma düştüler. Merkez Bankası rekor zarar ediyor. SGK rekor açık veriyor. Halkımız da rekor zamların altında eziliyor. Bu çarpık düzenin sorumlusu Erdoğan’dır, saray düzenidir.” dedi.

Ali Öztunç: “Sosyal güvenlikte AKP kara deliği oluştu”

Ali Öztunç: “Sosyal güvenlikte AKP kara deliği oluştu”

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde dengelerin bozulduğunu ve açığın katlanarak büyüdüğünü belirterek, “Sosyal güvenlik sisteminde AKP kara deliği oluştu. Bütçeden ne aktarılsa yetmiyor. Geçmiş yönetimleri SGK’yı batırmakla suçlayanlar, prim geliri ile emekli maaşını bile ödeyemez duruma düştüler. Merkez Bankası rekor zarar ediyor. SGK rekor açık veriyor. Halkımız da rekor zamların altında eziliyor. Bu çarpık düzenin sorumlusu Erdoğan’dır, saray düzenidir.” dedi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:31

SGK PRİM GELİRİ EMEKLİ MAAŞINI BİLE ÖDEYEMEZ DURUMDA

CHP’li Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ocak 2024 verilerini değerlendirdi. Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesindeki bozulmanın giderek arttığına dikkat çeken Öztunç, “SGK’nın Ocak 2024 ayına ilişkin istatistiklerine göre son bir yılda aktif sigortalı sayısı yüzde 1,4 oranında azalarak 25 milyon 69 bin 528 kişiye gerilerken, aylık ve gelir ödenen dosya sayısı yüzde 16,4 oranında artarak 15 milyon 298 bin 417’ye yükseldi. Bu dosyalardan aylık ve gelir alanların sayısı ise yüzde 15,4 oranında artarak 16 milyon 98 bin 639 kişi oldu. Geçen yıl ocak ayında yüzde 1,93 olan aktif/pasif oranı ise bu yıl yüzde 1,64’e kadar indi. Diğer bir ifadeyle geçen yıl ocakta yaklaşık iki kişi çalışıp bir emekliye bakarken, bu sayı bu yıl ocakta 1,6 çalışana indi” dedi. Öztunç, şunları söyledi:

SARAY DÜZENİ EMEKLİYİ AÇLIĞA MAHKÛM EDİYOR

“SGK’nın ocak ayı emekli aylığı ödemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103,7 oranında artarak 186,2 milyar liraya çıkarken, prim gelirleri ise yüzde 102,9 oranında artarak 179,4 milyar lirada kaldı. SGK’nın prim geliri emekli aylıklarını bile ödemeye yetmedi. Daha çok kişiye reel olarak daha düşük aylık veya gelir ödeyen bir yapıya dönüşen sosyal güvenlik sisteminin merkezi yönetim bütçesine olan yükü de giderek artıyor. Bu yıl ocakta bütçeden SGK’ya finansman açığı da dahil değişik isimlerle 130,1 milyar liralık transfer yapıldı. Bütçeden yapılan transferler geçen yıla göre yüzde 138,6 oranında artış gösterdi. Bu kadar büyük açığa rağmen, emeklilerimiz de açlık ücretine mahkûm ediliyor. Bu tablonun, bu kara deliğin sorumlusu AKP’dir, saray düzenidir, Erdoğan’dır.”

Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç: “Sosyal Güvenlikte AKP Kara Deliği Oluştu”
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