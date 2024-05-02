Deva Partili Karatutlu: “Kahramanmaraş, kara ve hava yolunda 50 yıl geride”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu yaptığı açıklamada, "Bir şehrin önemini azaltmak ve geleceğine olumsuz yönde müdahale etmek istiyorsanız, o şehre ulaşımı azaltabilirsiniz." diyerek Kahramanmaraş'ın ulaşım sorunlarını ele aldı. Karatutlu, Turgut Özal döneminde planlanan otoyolun şehir merkezine yakın bir yerden geçirilmesi gerekirken, 50 km dışından geçirildiğini belirtti. Ayrıca, bugünkü iktidarın hızlı tren projesinde de benzer bir rotayı tercih ettiğini ve hızlı trenin Kahramanmaraş'ın 50 km uzağından geçirildiğini ifade etti.

‘‘Bu durumun ana nedeni, mevcut siyaset ve bürokrasinin etkinsizliği ile komşu illerin yaptığı baskı ve lobi çalışmalarıdır’’’

Kahramanmaraş Havaalanı'nın da yıllardır sık sık uçuş ihlali ve gecikmelerle gündeme geldiğini, sefer saatlerinin uygun olmadığını vurgulayan Karatutlu, bu durumun ana nedeninin mevcut siyaset ve bürokrasinin etkinsizliği ile komşu illerin yaptığı baskı ve lobi çalışmaları olduğunu söyledi.

‘‘Kahramanmaraş Kayseri üzerinden hızlı tren hattına bağlanmalıdır’’

Karatutlu, "Nasıl ki Kayseri, Yerköy düzeyinden hızlı trene bağlanmışsa, Kahramanmaraş da Kayseri üzerinden hızlı tren hattına bağlanmalıdır," diyerek çözüm önerilerini dile getirdi. Karatutlu, Kahramanmaraş'ın geleceği için hızlı tren bağlantısının şart olduğunu ve bu sayede şehrin ekonomik ve sosyal olarak kalkınabileceğini belirtti.

Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ın hak ettiği değeri görmesi ve gelişimine katkı sağlamak adına, ulaşım altyapısının modernize edilmesinin elzem olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.